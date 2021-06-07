Зудина о комфортной жизни в купленной с Табаковым квартире: Мрамор, цветы, консьержная служба

Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина вместе с дочерью Марией проживает в Москве, в районе станции метрополитена "Сокол". У артистки просторная квартира, которую она в свое время выбирала с мужем, режиссером Олегом Табаковым.
Зудина мечтала жить в центре столицы, но дом, который бы подходил семейству с двумя детьми и соответствовал бы высокому уровню комфорта, в пределах Садового кольца так и не нашелся. Артистка считает, что красивыми должны быть не только личные апартаменты, но и подъезд в целом. "Мрамор, цветы, консьержная служба, парковка, спортивный клуб" — это то, что обязательно должно быть в доме, считает звезда сериала "Содержанки".
Табаков и Зудина выбирали жилье в здании с огороженной территорией. Актриса и режиссер пеклись о безопасности отпрысков. Также Марина заботилась о том, чтобы дорога до школы, в которой учится ее дочь Мария, не занимала слишком много времени.
"А еще в соседнем с нами подъезде живут мои родители, что также крайне удобно", – поделилась актриса "Содержанок".
От мечты жить в самом центре Москвы Зудина не отказалась. Вдова Табакова не исключает, что в будущем, когда ее дочка станет взрослой, она переедет ближе к Кремлю. Марина хочет везде ходить пешком.
Ранее "Дни.ру" рассказали, почему Марина Зудина долгое время отказывалась венчаться с Олегом Табаковым. Артистка считает себя очень ответственной.
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