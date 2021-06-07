Гроб установят на ринге: стали известны подробности прощания со звездой сериала "Мажор" Анчуковым

Прощание со звездой отечественных сериалов Артемом Анчуковым назначено на завтра, 8 июня. В Соборе Святого апостола Андрея Первозванного в Санкт-Петербурга состоится отпевание умершего. Начало богослужения запланировано на 13:00 по мск.
Позднее, в 17:00, желающие проститься с Артемом Анчуковым соберутся на гражданскую панихиду. Она пройдет в "Тинькофф Арене". СМИ удалось выяснить, что гроб будет установлен прямо на бойцовском ринге. Дело в том, что артист был не только звездой кино и сериалов, но и ведущим спортивных мероприятий. Поклонники боевых искусств знали Анчукова как ринг-анонсера. Проводить Артема в последний путь придут родные, друзья и коллеги по цеху.
Как писали "Дни.ру", звезда сериалов "Молодежка", "Мажор" и других чуть больше месяца не дожила до своего 40-летия. Артем Анчуков скончался из-за осложнений, возникших на фоне коронавирусной инфекции. О смерти знаменитость одной из первых сообщила певица Татьяна Буланова. Вокалистка и актер долгие годы были друзьями, более того, в прошлом им приписывали роман.
Дрессировщик Эдгард Запашный тоже хорошо знал Артема Анчукова. Незадолго до трагедии артист и укротитель говорили по телефону. Звезда "Мажора" жаловалась приятелю на тяжелое течение болезни. Анчуков откровенно жалел о том, что не сделал прививку от ковида.
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