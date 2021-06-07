Гарик поддержал: звезда "Крепостной" сделала заявление на фоне слухов о связи с Харламовым

Актрисе Катерине Ковальчук, известной по участию в костюмированной драме "Крепостная", вот уже несколько месяцев приписывают роман с комиком Гариком Харламовым. Светские сплетники утверждают, что отношения актрисы и юмориста зародились на съемках сериала "Гусар". Знаменитости играли в ленте главные роли.
На прошлой неделе в Сети вновь заговорили о возможной романтической связи звезд. Дело в том, что СМИ рассекретили совместную поездку Гарика и Катерины в Сочи. Отмечалось, что новая зазноба комика очень похожа на его экс-супругу Кристину Асмус.
Харламов и Ковальчук долгое время не обращали внимания на сплетни и домыслы, но, судя по всему, терпение Катерины лопнуло. В личном микроблоге звезда сериала "Крепостная" опубликовала гневный пост. Актриса обратились к людям, которые проявляют излишний интерес к ее личной жизни. Сплетников она призвала успокоиться и заняться собой. Интересно, что опровергать роман с Харламовым Ковальчук не стала.
Артистка подчеркнула, что жизнь каждого человека прекрасна и уникальна, поэтому ее стоит посвятить любимому делу. Катерина пожелала подписчикам счастья. Гарик Харламов поддержал эту публикацию актрисы лайком.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Где найти нормальную женщину?
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины