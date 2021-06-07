У Кларка Кента из сериала "Тайны Смолвиля" родился второй ребенок

Кларк Кент из сериала "Тайны Смолвиля" вновь стал отцом. Супруга 44-летнего актера Тома Уэллинга, Джессика Роуз Ли, родила сына. Второго ребенка знаменитости зовут Роклин Вон Уэллинг.
О пополнении в семье жена артиста сообщила в личном микроблоге. Джессика опубликовало трогательный снимок новорожденного.
Слухи о беременности избранницы Тома Уэллинга появились еще минувшей зимой. В январе 2021 года во время интервью исполнитель роли Кларка Кента косвенно подтвердил интересное положение возлюбленной.
Том и Джессика сыграли свадьбу 30 ноября 2019 года после почти пятилетнего романа. Торжество состоялось в Калифорнии. Церемонию устроили на винодельне. Поздравить новобрачных приезжали некоторые коллеги Уэллинга. Отметим, к тому моменту у артиста и его зазнобы подрастал девятимесячный сын Томсон Уайлд Уэллинг.
Напомним, актер сериала "Тайны Смолвиля" женат во второй раз. Впервые актер пошел под венец в 2002 году с давней возлюбленной Джейми Уайт. Этот союз продлился десять лет и был бездетным. Инициатором развода была Уайт. Причины разрыва экс-влюбленные скрыли, традиционно указав в официальных документах "непримиримые разногласия".
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины