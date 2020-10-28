Клеймение, насилие и вымогательство: показания жертв секс-секты поставили крест на звезде сериала "Тайны Смолвиля"

В 2010 году актриса присоединилась к ванкуверскому филиалу организации NXIVM. Компания якобы продавала семинары по саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию. Вместе с Эллисон Мэк частью команды стала еще одна звезда сериала "Тайны Смолвиля" Кристин Кройк.
В 2018 году руководитель NXIVM Кит Раньер и Эллисон Мэк были арестованы. Звезду подросткового сериала обвинили в торговле людьми. По данным следствия, актриса заманивала женщин, чтобы впоследствии продать их в сексуальное и трудовое рабство. Полиции удалось выяснить, что NXIVM – это секта.
С помощью звезды сериала "Тайны Смолвиля" лидер культа Кит Раньер собрал гарем из богатых клиенток. Попадая под влияние организатора скандальной секты, женщины подвергались насилию и вымогательству. Несчастные в буквальном смысле попадали в рабство к Раньеру. Мужчина шантажировал несчастных компроматом, который собирал специально для этих целей. Более того, лидер культа клеймил жертв своими инициалами.
На днях состоялся суд над Китом Раньером. Мужчину признали виновным и приговорили к 120 годам тюрьмы. Пострадавшими признаны 15 человек. Жертвы культа уже дали показания.
Эллисон Мэк, в свою очередь, ожидает вынесения приговора. В 2018-м году актриса была освобождена под залог в пять миллионов долларов, после признания вины. Знаменитость находится под домашним арестом в доме родителей в Калифорнии. На ноге звезда сериала "Тайны Смолвиля" носит специальный электронный браслет, который следит за ее местоположением.
Приговор Раньеру поставил крест на надеждах Эллисон Мэк отделаться небольшим тюремным сроком. Знаменитость рискует получить от 15 лет до пожизненного.
Отметим, ранее дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана, Клэр, приговорили к шести годам лишения свободы. Наследница богача помогала лидеру NXIVM проводить незаконные операции с кредитными картами. Также Бронфман укрывала человека, который проживал в стране нелегально.
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