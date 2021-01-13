Звезда сериала "Тайны Смолвиля" готовится вновь стать отцом

Тома Уэллинга, сыгравшего Кларка Кента в сериале "Тайны Смолвиля", поздравляют с грядущим пополнением в семействе. Скоро супруга подарит актеру второго наследника.

Том Уэллинг и Джессика Роуз Ли стали родителями в января 2019 года. Тогда основательница Saddle Club родила мальчика. Пара назвала сына Томсоном. Лишь в конце того года звезда сериала "Тайны Смолвиля" и бизнесвумен решили пожениться.

О том, что в семье Уэллинга и Роуз Ли скоро появится второй ребенок, стало известно накануне. Актер пообщался с другом и коллегой Майклом Розенбаумом (который тоже играл в "Тайнах Смолвиля") в рамках подкаста Inside of You. Второй поинтересовался у Тома, можно ли того поздравлять с пополнением.

Уэллинг попытался уклониться от ответа, пошутив на эту тему. Ясность внесла Джессика, опубликовав отрывок из подкаста в своем инстаграм-аккаунте. Она написала: "Да!". Таким образом супруга актера подтвердила новость о беременности.

Напомним, звезда сериала "Тайны Смолвиля" на протяжении 13 лет состояла в браке с моделью Джейми Уайт. Брак был зарегистрирован в 2002 году. В конце 2012-го пара перестала жить вместе, в чем призналась общественности лишь спустя год. Однако Джейми Уайт и Том Уэллинг развелись только в ноябре 2015-го.