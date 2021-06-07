Детали последнего разговора: Запашный сообщил о горьком сожалении звезды сериалов "Мажор" и "Молодежка" перед смертью

Накануне стало известно о смерти звезды сериалов "Мажор", "Тайны следствия", "Молодежка" и других Артема Анчукова. 39-летний актер скончался из-за осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией. У Анчукова был некий недуг, который обострился из-за ковида. Артист две недели боролся за жизнь.
Дрессировщик Эдгард Запашный хорошо знал Артема Анчукова. Знаменитости дружили. Незадолго до трагедии укротитель звонил артисту. По словам Запашного, Анчуков жалел, что халатно отнесся к своему здоровью. Это был последний разговор приятелей.
"Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился"!" – процитировал Запашный друга в личном микроблоге.
В комментариях к посту укротителя свои соболезнования выразили многие отечественные звезды. Подписчики Эдгарда Запашного не могут поверить в случившееся и очень сочувствуют близким Артема Анчукова. "Самая страшная мысль, что ты мог получить жизнь и пренебрег... Понадеялся, что молод, крепок... И уже нечего не изменить..." – рассуждают пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", первой о смерти актера Артема Анчукова сообщила певица Татьяна Буланова. Вокалистка и артист много лет работали вместе и дружили. Светские сплетники приписывали Татьяне и Артему роман, но эта информация оказалась ложной.
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