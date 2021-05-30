В Сети появились фото могилы Садальского

29 мая – горькая дата для Станислава Садальского. В этот день 30 лет назад умер брат Заслуженного артиста России Сергей.
В личном микроблоге актер опубликовал архивные семейные снимки, а также фото могилы Сергея Садальского на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. В подписи знаменитость процитировала строки из стихотворения Марины Цветаевой "Сереже".
Родственник Садальского скончался после ДТП. Стас считает себя в какой-то степени виновным в гибели Сергея. Ведь именно он познакомил брата с коллегой по цеху Александром Шурыгиным, который и устроил аварию.
Сергей и Александр имели общее пристрастие – спиртное. Однажды после длительных посиделок в пивной Шурыгин и Садальский-младший решили прокатиться на авто. Находясь за рулем "Жигулей", актер не справился с управлением и въехал грузовик. Основной удар пришелся на сторону, где сидел Сергей.
Как рассказывал однажды Стас, Александр, выбравшись из разбитой машины, не стал вызывать скорую помощь, а позвонил знакомому чиновнику в ГАИ. Более того, Шурыгин на месте аварии распивал коньяк, ничуть не стесняясь своего высокопоставленного приятеля из органов.
Сергей умер в больнице через 20 дней после аварии. По словам Стаса Садальского, Всевышний позволил его родственнику уйти праведно – не пьяным.
Отметим, Стас был очень привязан к Сергею, который был младше его на семь лет. Братья Садальские вместе росли в интернате, куда после смерти матери их определил отец. Актер долго не мог смириться с потерей. Знаменитость постоянно вспоминает о родственнике.
Популярные темы форума
УЭФ влюбился.
Что думаете по поводу Лукашенко?
Мечты УЭФа.....
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения
Бухгалтер