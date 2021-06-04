Повереннова о некрасивых деталях расставания с Руденко: Навсегда разочаруетесь в нем

Дарья Повереннова обещала себе впредь не связываться с актерами.

Популярная актриса Дарья Повереннова три года была гражданской женой звезды отечественных теленовелл Анатолия Руденко. Как вспоминает артистка, эти отношения развивались стремительно.

"Я почувствовала, что чуть больше внимания мне уделяется. Я девушка свободная, я открыта к отношениям. И начался роман", – поделилась Дарья в свежем интервью.

Повереннова отметила, что не знала о том, что Руденко несвободен. Дарья даже не пыталась что-либо выведать о прошлой жизни нового ухажера. О том, что отношения артиста с Татьяной Арнтгольц продолжались параллельно их роману, Дарья Повереннова выяснила слишком поздно – Анатолий Руденко смог заморочить ей голову сказками о серьезных чувствах.

"Когда я узнала, что там еще не все закончилось, а уже начались отношения со мной, мне был такой звоночек: посмотри на предыдущее, не факт, что с тобой точно так же не произойдет", – поведала Дарья.

Артистка отметила, что изначально понимала, что ее общение с Анатолием Руденко не продлится долго. "Я не претендовала ни на какую серьезность. Я реально понимала и говорила, что скорее всего это все фигня", – рассказала знаменитость.

Актриса добавила, что в ее отношениях с Руденко десятилетняя разница в возрасте практически не ощущалось. Между тем мама Анатолия, вероятно, была не в восторге от этой интрижки.

Дарья не скрывает, что избранник изводил ее ревностью. "Я говорила, что это глупо: "Ты кому веришь, мне, или кому-то? Или слухам? Это как-то неразумно. У меня нет резона тебя обманывать. Я сыплюсь на вранье". Мне было обидно и неприятно, что он верит слухам, а не мне", – поделилась актриса.

Дарья Повереннова предостерегла девушек от романов с артистами. Мужчины этой профессии стали очень ненадежными, считает знаменитость. После Руденко Повереннова дала себе слово больше не вступать в романтические союзы с коллегами по цеху.

Детали расставания с Анатолием Дарья озвучивать не стала. Если некрасивые подробности случившегося всплывут, публика навсегда разочаруется в Руденко.