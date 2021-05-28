Сбежала от мужа-изменника: Тарханова и Руденко вновь вместе

Глафира Тарханова и Анатолий Руденко вновь стали возлюбленными на экране.

Глафира Тарханова и Анатолий Руденко – отличная экранная пара. Знаменитости замечательно смотрелись вместе в мелодраме 2018 года "Третий должен уйти" режиссера Максима Кубринского. В ленте знаменитости играли любящих мужа и жену.

В минувшем, 2020 году, киношники вновь свели Руденко и Тарханову на съемочной площадке. В середине лета Глафира и Анатолий удивили поклонников совместным видео, созданным в перерыве между дублями. В ролике полуобнаженный артист пожаловался, что не может приступить к постельной сцене, так как Глафире понадобилось обсудить сценарий. В кадр попала и Тарханова: она с кем-то разговаривала лежа на кровати. О том, в каком именно проекте он вновь задействован с Глафирой, Анатолий тогда умолчал.

Наконец, спустя почти год, интрига раскрыта – 29 мая в 21:00 по мск состоится премьера ленты "Одно лето и вся жизнь". Главные роли в фильме исполнили Тарханова и Руденко.

В центре сюжета картины "Одно лето и вся жизнь" молодая женщина по имени Вера, именно ее играет Глафира Тарханова. Узнав о неверности супруга, героиня, забрав дочь, уезжает на малую родину – село Пестрецово, где все еще живут ее мама и сестра. В поселке Вера устраивается почтальоном. Отношения с односельчанами у персонажа Тархановой не складываются. Единственный человек, который рад видеть Веру, – автор книг для детей Анна Ильинична, живущая на отшибе. Женщины быстро становятся подругами.

Однажды писательница исчезает. Обеспокоенная Вера обращается в полицию. Стражи порядка бездействуют, поэтому героиня решает начать собственное расследование. Неожиданно на помощь персонажу приходит давний знакомый Олег. Вера была влюблена в него в юности. Роль Олега в картине "Одно лето и вся жизнь" досталась Анатолию Руденко.