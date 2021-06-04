Сам держит ложку: мать рассказала о состоянии разбитого параличом Янина из сериала "Клуб"

Родственники актера Алексея Янина не теряют надежд.

Мать рассказала о состоянии парализованного актера сериалов "Клуб", "С любимыми не расстаются", "Острог. Дело Федора Сеченова" и других Алексея Янина. Артист, как сообщила родительница, воспрял духом и обрел интерес к жизни. На фоне эмоционального подъема наметилось улучшение физического состояния знаменитости – Алексей стал самостоятельно питаться, держа ложку в правой руке. Левая нога приобрела чувствительность и начала двигаться, его речь стала более членораздельной. У звезды отечественных теленовелл улучшилось зрение.

Между тем Алексею Янину тяжело осознавать, что его жизнь больше не будет прежней. Принять ситуацию звезде экрана помогает поддержка близких. Актер буквально светится от счастья, когда его навещает жена Дарья Клюшникова и сын.

Напомним, в 2015 году у Алексея Янина случился инсульт. Артисту на тот момент было всего 32 года. Знаменитость перенесла кому и сложнейшую операцию. Осознавать себя Янин начал только через полгода после удара.

Заботы о парализованном артисте взяла на себя его мама – Ольга Андреевна. Янин и его родительница живут в загородном доме. Об актере не забывают близкие, друзья и коллеги. У Алексея часто бывают гости. Внимание окружающих мотивирует актера на прогресс.

Родные Алексея Янина не оставляют надежд на его восстановление. Благодаря реабилитации артист делает большие успехи на пути к возвращению к полноценной жизни. К сожалению, близкие звезды сериала "Клуб" израсходовали все свои сбережения и вынуждены обратиться к неравнодушным людям за помощью. В соцсетях Янина уже объявлено о сборе средств на восстановление.