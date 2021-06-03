Истощенная звезда "Секретных материалов" Андерсон пережила несколько нервных срывов

Научно-фантастический сериал "Секретные материалы" выходил на экраны в общей сложности 11 лет. По словам исполнительницы роли спецагента ФБР Даны Скалли актрисы Джиллиан Андерсон, работа в теленовелле была сущим кошмаром. Как призналась знаменитость, в период первых девяти сезонов она пережила несколько нервных срывов.
Андерсон добавила, что график был по-настоящему изнуряющим. Кроме того, она слишком сильно погружалась в переживания персонажа. Все горести и радости Скалли Джиллиан пропустила через себя. Такая преданность делу не прошла бесследно – знаменитость оказалась истощена эмоционально. Артистке постоянно хотелось сбежать куда-нибудь, навсегда завершив карьеру на телевидении. Звезда "Секретных материалов" всерьез думала посвятить жизнь театру.
"Я не могла говорить об этом, не могла смотреть это, даже кадры оттуда видеть не могла", – поведала Джиллиан в свежем интервью.
Артистка рассказала также, что не хотела возвращаться к роли Скалли в 2016 году, когда проект возродили. Знаменитость не желала вновь подвергать себя напряжению и стрессу. Между тем, продюсерам удалось уговорить звезду "Секретных материалов" подарить проекту еще два года своей жизни.
Как писали "Дни.ру", на съемках "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон враждовала с партнером Дэвидом Духовны. Недавно знаменитостям удалось помириться.
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