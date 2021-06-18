Звезда сериала "Принцесса цирка" Ланская убита горем из-за трагедии

Звезда сериалов "Принцесса цирка" и "Конец невинности" шокирована смертью близкого друга – актера Андрея Егорова. Убитая горем Валерия Ланская не может поверить в случившееся.
По словам актрисы, Егоров был самый добрый и порядочный человек из тех, кого она когда-либо знала. Знаменитости подружились благодаря спектаклю "Спасенная любовь" – дебют Ланской как продюсера.
Валерия отметила, что Егоров одним из первых поддержал ее, когда она захотела сделать постановку по произведению Льва Толстого "Воскресение". Актеры вместе создавали спектакль, возили его по фестивалям и получали призы.
Как писали "Дни.ру", Андрей Егоров, снимавшийся в телепроектах "Убойная сила", "Дальнобойщики" и других, скончался 17 июня. Прощание с артистом состоится 19 июня в 11:00 по мск.
По данным РЕН ТВ, Егоров умер от острой сердечной недостаточности – это предварительная версия случившегося. Валерия Ланская комментировать подробности кончины звезды "Дальнобойщиков" отказалась. По словам актрисы, раскрывать эту информацию нельзя без согласия родственников Егорова.
Андрей Егоров 28 лет служил в Центральном академическом театре Российской армии. В 2005 году он получил звание Заслуженного артиста России.
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