Умерла звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Убойная сила"

Звезда сериалов "Убойная сила", "Небо в огне", и "Дальнобойщики" Андрей Егоров умер в Москве 17 июня. Горькую весть сообщила пресс-служба Центрального академического театра Российской армии.
Подробности трагедии пока не разглашаются. Прощание с Егоровым запланировано на 19 июня. О месте гражданской панихиды и похорон будет сообщено позднее.
В труппу Театра Армии Егоров попал в 1993-м, выпустившись из вуза. Артист окончил Институт Искусств в Воронеже.
В середине 90-х Егоров начал сниматься в кино. Кинодебют знаменитости состоялся в ленте "Время танцора". За работу в этой картине артист получил престижную награду "Золотой овен" в рамках фестиваля "Кинотавр".
Всего в творческой копилке Егорова около 70 ролей. Андрей участвовал во многих популярных телевизионных проектах. В 2005 году он получил звание Заслуженного артиста России.
Андрей Егоров сторонился публичности. О его личной жизни мало что известно. Звезда отечественных теленовелл не посещала светские встречи и не ходила на ток-шоу.
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