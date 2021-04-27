"Явно занимает чужое место": Валерия Ланская бесится из-за откровенной халтуры

Ланская считает себя интровертом. Вне сцены и съемок она находится в режиме сохранение энергии. Валерии свойственны терпение, сдержанность и позитивный взгляд на окружающую действительность. Между тем есть кое-что, что выводит знаменитость из себя.
Валерия Ланская ненавидит, когда люди плохо делают свою работу. Недобросовестность и небрежность всегда видна. В таких случаях актриса может вспылить и высказать недовольство.
"Явно занимает чужое место и просто халтурит, меня это бесит дико", – призналась звезда кино и сериалов.
Говоря о собственных недостатках, артистка жалуется на память. По словам Ланской, она начинает учить сценарий сильно заранее. Актриса старается, чтобы реплики откладывались в долговременной памяти. Валерия не скрывает, что порой забывает текс перед камерами, в таких случаях приходится переснимать дубль. Страшнее, когда провал происходит на театральной сцене и надо импровизировать.
Актриса не посещает психологов. Ланская привыкла самостоятельно разбираться с душевными переживаниями. Артистка изучает литературу по психологии, наблюдает за окружающими. Валерия стала специалистом в этой сфере, постоянно перевоплощаясь в разных людей.
Добавим, на днях в рамках Московского кинофестиваля состоялась премьера сериала "Немцы". Одну из главных ролей в картине сыграла Валерия Ланская. Ее героиня – журналист-криминалист. Режиссером ленты выступил Стас Иванов – муж артистки.
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