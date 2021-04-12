"Такой бред!": самоуверенную Ланскую безжалостно растоптали в эфире

Накануне вечером на "Первом канале" вышел очередной выпуск популярной программы. Неожиданно для всех нежная Валерия Ланская примерила на себя роль Земфиры. Она исполнила песню "Ариведерчи". Николая Фоменко впервые пригласили присоединиться к жюри. Опыт получился достаточно необычным.
Актер сразу принялся критиковать коллегу. Он отметил, что никогда бы не взялся за такую непростую задачу как подражание Земфире, но он должен быть честен. Николай Владимирович подчеркнул, что великие песни не стали бы популярными, если бы их исполняли так. Ему не хватило техники и эмоций. Максим Аверин поддержал артиста.
В своем "Инстаграм" актриса рассказала, что выступление стало непростым испытанием для нее. Земфиру Валерия Ланская любит давно, певица идеал для нее. Именно это сделало выступление еще более ответственным шагом. Поклонники заступились за звезду, а она охотно пообщалась с ними в комментариях. Актриса согласилась с тем, что Максим Аверин ставит высокие оценки лишь любимчикам, а у жюри "своя политика".
"Лера, это восторг", "Она все чисто спела! Очень удивил Фоменко", "Лерочка, Вы самая лучшая! Это было потрясающе, спасибо", "Не согласен с судьями. Ты сегодня была лучшая! Очень точное попадание в образ!", "Вы волшебная! Что им не так? Такой бред!", "Валерия, лучше Вас Земфиру никто никогда не показывал! Браво!", "Обожаю Земфиру, и Вы ее нисколько не испортили", – писали пользователи.
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