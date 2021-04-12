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"Такой бред!": самоуверенную Ланскую безжалостно растоптали в эфире

"Такой бред!": самоуверенную Ланскую безжалостно растоптали в эфире

Программа "Точь-в-точь" все чаще интригует зрителей новыми образами. На этот раз под удар попал образ певицы Земфиры в исполнении актрисы.
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Накануне вечером на "Первом канале" вышел очередной выпуск популярной программы. Неожиданно для всех нежная Валерия Ланская примерила на себя роль Земфиры. Она исполнила песню "Ариведерчи". Николая Фоменко впервые пригласили присоединиться к жюри. Опыт получился достаточно необычным.

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Актер сразу принялся критиковать коллегу. Он отметил, что никогда бы не взялся за такую непростую задачу как подражание Земфире, но он должен быть честен. Николай Владимирович подчеркнул, что великие песни не стали бы популярными, если бы их исполняли так. Ему не хватило техники и эмоций. Максим Аверин поддержал артиста.

В своем "Инстаграм" актриса рассказала, что выступление стало непростым испытанием для нее. Земфиру Валерия Ланская любит давно, певица идеал для нее. Именно это сделало выступление еще более ответственным шагом. Поклонники заступились за звезду, а она охотно пообщалась с ними в комментариях. Актриса согласилась с тем, что Максим Аверин ставит высокие оценки лишь любимчикам, а у жюри "своя политика".

"Лера, это восторг", "Она все чисто спела! Очень удивил Фоменко", "Лерочка, Вы самая лучшая! Это было потрясающе, спасибо", "Не согласен с судьями. Ты сегодня была лучшая! Очень точное попадание в образ!", "Вы волшебная! Что им не так? Такой бред!", "Валерия, лучше Вас Земфиру никто никогда не показывал! Браво!", "Обожаю Земфиру, и Вы ее нисколько не испортили", – писали пользователи.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 15:09 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ольга
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Валерия Ланская-лучшая на шоу!!...Галкин и <цензура>.судьи,Вы не правы!В судейской коллегии нет профессионала.Почему не пригласили Казарновскую?Судьи -Безграмотные!!БЕСИТ ГАЛКИН?В каждой бочке затычка!!..Достала семейка пугалкиных!!..ЛАНСКАЯ-СУПЕР!И пусть злопыхатели,завистникам закроют рот,по отношении к В.Ланской!!ОНА УМНИЧКА!!
Ирина
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Милые, добрые люди, спасите нас пожалуйста!!! Я недавно похоронила мужа, который был лежачим инвалидом после ДТП. Жили только на его пособие по инвалидности, а сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми, без работы и денег... Нам действительно нечего кушать, одеть детей тоже не во что. Прошу о помощи всех небезразличных! У меня есть карточка сбербанка 4276540047783372, Ирина Геннадьевна, помогите кто как может. Себе ничего не прошу, хотя бы детям на еду... Храни вас Боже!
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