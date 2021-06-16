Рухнул 16-летний брак звезды "Бедной Насти" и "Не родись красивой"

Звезда сериалов "Бедная Настя" и "Не родись красивой" Петр Красилов расстался с Ириной Шебеко. Об этом на условиях анонимности сообщили друзья пары. Развелись супруги совсем недавно. Актер и его избранница пытались спасти отношения, но их старания оказались тщетными. Брак Красилова и Шебеко просуществовал 16 лет.
Три года назад Ирина, забрав дочь Сашу, переехала жить в Лос-Анджелес, чтобы получить новую профессию. Супруга актера хотела стать дипломированным фотографом. Тогда ходили слухи, что Шебеко и Красилов расстались, однако актер информацию о разрыве опровергал. Артист "Не родись красивой" отмечал, что жена и дочка прилетают в Москву на каникулы. Петр был уверен, что разлука никак не отразится на его отношениях с Ириной.
Шебеко и ее 15-летняя дочь все еще живут в США. Ирина проводит фотосессии, подрабатывает манекенщицей. Теперь уже бывшая жена российской знаменитости пробует себя в еще одной ипостаси – трудится агентом по недвижимости.
После отъезда Ирины Шебеко за рубеж Петр Красилов стал периодически видеться с бывшей женой Натальей Селивановой. Артист смог наладить отношения с экс-избранницей ради сына Ивана. Звезда "Бедной Насти" часто забирает наследника с собой на дачу. Дети актера, Иван и Александра, отлично ладят друг с другом.
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