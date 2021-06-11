Кризис в "Короне": на роль мятежного принца Гарри не могут найти рыжего актера

Этим летом компания Netflix начнет снимать пятый сезон сериала "Корона". Киношники, которые вовсю готовятся к работе, столкнулись с грандиозной проблемой. Кастинг-менеджеры не могут найти актера на роль мятежного принца Гарри.
Создатели сериала испытывают серьезный дефицит кадров. Оказывается, актеров с рыжим цветом волос, подходящих по типажу, крайне мало. Кроме того, Netflix предъявляет к артистам высокие требования, которым сложно соответствовать, что, естественно, не облегчает поиск.
Продюсеры в отчаянии. Они готовы пойти на крайние меры – выкрасить волосы потенциальному исполнителю роли будущего герцога Сассекского.
Съемки пятой части "Короны" должны начаться уже в этом месяце. Актерский состав в новом сезоне вновь изменится. Как писали "Дни.ру", исполнители главных ролей в пятом сезоне "Короны" названы уже давно: Елизавету II сыграет актриса Имельда Стонтон, ее мужа принца Филиппа – Джонатан Прайс. Актеры Элизабет Дебики и Доминик Уэст воплотят на экране Леди Ди и принца Чарльза.
Новый сезон сериала "Корона" охватит период, по некоторым сведениям, с 1990 по 1997 год, а по другим данным 1990 по 2003-й. Отметим, конец прошлого века для королевской британской семьи был богат на потрясения. Ходят слухи, что Елизавета II и ее окружение недовольны теленовеллой, ведь она напоминает о том, что те хотели бы забыть.
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