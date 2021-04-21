Уварова из "Не родись красивой" и ее детище оказались на волоске

Артистка сериала "Не родись красивой" много сил и времени дарит благотворительному проекту "Наивно? Очень". В этом году компания актрисы Нелли Уваровой отмечает круглую дату.
В 2011 году Уварова посетила ярмарку, устроенную Центром лечебной педагогики. Там Нелли познакомилась с авторами картин. Звезда выяснила, что художники имеют особенности развития и не могут самостоятельно продавать собственные работы.
Актриса поняла, что ребятам требуется помощь. Первое время Нелли Уварова только рекламировала полотна, затем организовала интернет-магазин товаров, которые выставлялись на ярмарке. По словам знаменитости, на начальных этапах в ее затею никто не верил. Даже близкие Уваровой относились к проекту скептически.
Денег нанять в проект работников не было. Звезда сериала "Не родись красивой" сама стояла за прилавком, трудилась грузчиком и водителем. Параллельно знаменитость выходила на сцену и снималась.
В начале 2020 года проект Нелли поднялся на новый уровень. Компания Уваровой арендовала просторное помещение для мастерской и галереи. Организация потратила огромные деньги. В марте были подписаны все документы. Затем грянула пандемия коронавирусной инфекции. Проект пришлось заморозить.
Уже к осени "Наивно? Очень" был по уши в долгах. Личных средств, чтобы покрыть расходы, у Уваровой не было. Нелли собиралась взять кредит в банке, но ее опередили – анонимный спонсор спас благотворительную организацию от банкротства. Помощь, по словам звезды сериала, нашла актриса Юлия Хлынина. Благодаря проекту "Наивно? Очень" люди с особенностями развития смогут и дальше трудиться, зарабатывать.
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