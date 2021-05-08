Девятилетний брак звезды сериала "Кадетство" трещит по швам: Мы разошлись

О проблемах в семье актриса Ольга Лукьянова сообщила в интервью.

Артистка прославилась после выхода на экраны сериала "Кадетство". В многосерийной картине актриса сыграла Ксению — возлюбленную суворовца Синицина, образ которого на экране воплотил Борис Кочевников. До этого девушка снялась в лентах "Любовь слепа", "Волчица" и "Моя прекрасная няня".

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Ольга Лукьяненко вышла замуж около девяти лет назад за бизнесмена Сергея Атанасова. У супругов родилась дочь Адель. Правда, в последние месяцы пара переживает непростой период. По словам актрисы, сейчас они с мужем не живут вместе. Решение о разводе принималось долго – на это ушло около пяти месяцев. "Мы с Сережей разошлись. Дочь осталась со мной", – подчеркнула звезда сериала "Кадетство".

Несмотря на сложности в отношениях, экс-возлюбленный Ольги Лукьяненко продолжает заботиться о ребенке. Он съехал от семьи, но живет поблизости, поэтому отвозит дочь в школу и выполняет другие родительские обязанности.

Впрочем, артистка не исключает, что в итоге развод не состоится. Ольга Лукьяненко отметила, что пока не готова говорить об этом открыто, ведь любовь штука непредсказуемая. Возможно, актриса еще надеется на то, что им с супругом удастся преодолеть кризис. Впрочем, заявление на развод пара все же подала.