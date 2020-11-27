Жена звезды "Кадетства" родила со страшным диагнозом

Первый брак Валерия Баринова с Еленой Вановской был студенческим и продлился всего два дня. Во второй раз советскому и российскому актеру повезло больше. Его жена Татьяна родила ему сына Егора, несмотря на страшный диагноз – бесплодие.
В студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" Баринов рассказал, как был счастлив в том браке. Но судьба распорядилась так, что пара все-таки распалась. Причем Валерий Баринов стал отцом одиночкой. Сын Егор стал жить с папой.
В беседе с Борисом Корчевниковым он признался, что во втором браке все было хорошо, но жить вместе дальше было невозможно. Причиной развода стали психологические проблемы в семье. Подробностей он раскрывать не стал.
"Я не хочу говорить о причинах расставания. Там не было измены, это психологические проблемы", – рассказал Баринов.
Актер театра и кино благодарен бывшей супруге за прекрасного сына и жизнь, которую они прожили вместе. Сын артиста тоже впоследствии стал киноактером.
Спустя время звезда сериалов "Кадетство" и "Ранетки" Валерий Баринов снова женился. Его супругой стала подполковник ФСБ Елена, которая младше актера на 15 лет. У пары родилась дочь Саша.
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