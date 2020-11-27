Жена звезды "Кадетства" родила со страшным диагнозом

Валерий Баринов – народный артист Российской Федерации, советский и российский актер театра и кино. Он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Его образ всегда меняется, поэтому Валерий Александрович уже и не помнит, какой он на самом деле. В свежем интервью актер рассказал о личной жизни.

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