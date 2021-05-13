Счастье "паромщицы" Глафиры Тархановой вновь оказалось под угрозой

В Москве стартовали съемки второго сезона сериала "Паромщица". Актриса Глафира Тарханова вернулась к роли Надежды Титовой.
В новой части героиня Тархановой вновь вынуждена бороться за правду. Счастье Надежды оказывается под угрозой, когда ее любимого мужчину Макса обвиняют в преступлении. Титова не верит в виновность избранника и ищет способы помочь ему.
Коллектив сериала "Паромщица" будет работать не только в столице. Вскоре съемочная группа отправится в Великий Новгород. Режиссером второй части теленовеллы стал Станислав Либин, который известен работой над картиной "Акушерка". В ленте появятся Андрей Барило, Андрей Фролов, Александр Ратников и другие.
Отметим, первый сезон "Паромщицы" стартовал на телеканале "Россия 1" 30 марта 2020-го. Лента с Глафирой Тархановой в главной роли в минувшем году заняла вторую строчку рейтинга самых популярных отечественных теленовелл.
Ранее в интервью Глафира Тарханова говорила, что сочувствует своей героине из "Паромщицы". Актриса жалеет Надежду, на долю которой выпало множество испытаний. Между тем Глафира отмечает, что с персонажем этого проекта у нее мало общих черт.
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