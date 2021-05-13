"Она меня оскальпировала": журналистка "Пусть говорят" заявила о нападении невменяемой жены Полицеймако

Лилия Федорова записывала сюжет в квартире писателя Валентина Лаврова для шоу "Пусть говорят" Первого канала. Когда работа была завершена, журналистка в сопровождении оператора вышла на лестничную клетку. Там Лилия Федорова столкнулась с соседкой писателя – женой актера Михаила Полицеймако, Ларисой.
По словам Лилии, Лариса встретила съемочную группу криками, а затем набросилась с кулаками на оператора. Заметив, что Федорова снимает происходящее на камеру мобильного, Полицеймако отстала от мужчины и направила свой гнев на нее.
Лилия утверждает, что сильно пострадала от рук супруги знаменитости. Из-за полученных травм журналистка три недели провела в НИИ Склифосовского. Полицеймако в момент нападения находилась в невменяемом состоянии, уверена Федорова.
"В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично", – пожаловалась Лилия Филатова.
Отметим, потасовка произошла еще 17 апреля. Первый канал решил не заступаться за журналистку. Медиаменеджеры принесли извинения жене Михаила Полицеймако, отправили букет. Лилия Филатова сообщила также, что руководство канала поспешило от нее избавиться – контракт с ней не продлили. Более того, теперь уже бывшие коллеги оказывают давление на Лилию, заставляя забрать заявление из полиции.
Лилия Филатова собирается добиться возбуждения уголовного дела. У журналистки есть заключение медиков, которые зафиксировали у нее различные повреждения.
Напомним, в начале апреля писатель Валентин Лавров заявил, что собака Михаила Полицеймако покусала его. По словам деятеля литературы, йоркширский терьер Умка "вырвал кусок мяса".
Популярные темы форума
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Одинокий
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Смотрите холостяк с Тимати?