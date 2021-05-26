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Сериалы
"В нашей семье произошло прекрасное событие": Порошина заговорила о свадьбе

"В нашей семье произошло прекрасное событие": Порошина заговорила о свадьбе

Мария Порошина ждет свадьбу. Звезда отечественных теленовелл обдумывает бракосочетание.
прочитано 149 раз

Первенцу Марии Порошиной, Полине, уже 25 лет. Артистка родила старшую дочь в браке с коллегой по цеху Гошей Куценко.

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Мария Михайловна Порошина актриса

Полина давно обрела самостоятельность. Девушка живет отдельно от семьи. По словам Порошиной, скоро, возможно, ее наследница отправится под венец.

Полина, как оказалось, уже шесть лет встречается с молодым человеком по имени Ян. Жених дочери Порошиной и Куценко отучился на режиссера. Влюбленные давно думают оформить отношения официально, но до ЗАГСа пока так и не дошли. Мария считает, что дети должны поскорее расписаться, между тем торопить Полину и Яна с решением она не хочет.

Порошина считает, что штамп в паспорте – это не пустая формальность. Брак накладывает на людей обязательства. Неофициальные отношения всегда романтичны и безответственны, рассуждает знаменитость.

"Так что я только за, чтобы в нашей семье произошло прекрасное событие", – поделилась Мария Порошина.

Как писали "Дни.ру" не так давно Мария опубликовала в личном микроблоге свежее фото Полины. Подписчики пришли к выводу, что 25-летняя девушка очень похожа на знаменитого отца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 16:34 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
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