"В нашей семье произошло прекрасное событие": Порошина заговорила о свадьбе

Первенцу Марии Порошиной, Полине, уже 25 лет. Артистка родила старшую дочь в браке с коллегой по цеху Гошей Куценко.
Полина давно обрела самостоятельность. Девушка живет отдельно от семьи. По словам Порошиной, скоро, возможно, ее наследница отправится под венец.
Полина, как оказалось, уже шесть лет встречается с молодым человеком по имени Ян. Жених дочери Порошиной и Куценко отучился на режиссера. Влюбленные давно думают оформить отношения официально, но до ЗАГСа пока так и не дошли. Мария считает, что дети должны поскорее расписаться, между тем торопить Полину и Яна с решением она не хочет.
Порошина считает, что штамп в паспорте – это не пустая формальность. Брак накладывает на людей обязательства. Неофициальные отношения всегда романтичны и безответственны, рассуждает знаменитость.
"Так что я только за, чтобы в нашей семье произошло прекрасное событие", – поделилась Мария Порошина.
Как писали "Дни.ру" не так давно Мария опубликовала в личном микроблоге свежее фото Полины. Подписчики пришли к выводу, что 25-летняя девушка очень похожа на знаменитого отца.
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