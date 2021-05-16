Изнемогшего Де Ниро сразила жуткая травма: С актером простились

77-летний артист повредил ногу. Роберт Де Ниро перестал сниматься.

Голливудский актер Роберт Де Ниро испытывает проблемы со здоровьем. Мужчина травмировал четырехглавую мышцу бедра. Злосчастное поврежение ноги привело к изменениям в образе жизни звезды. Пожилой артист работал над созданием фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", но из-за трудностей передвижения был вынужден покинуть съемочную площадку. Команда простилась с Робертом Де Ниро на несколько недель, не будучи уверенной в том, что актер еще вернется для сотрудничества.

По данным источника TMZ, лечение артиста будет проходить в Нью-Йорке. Пока выводы врачей о диагнозе публично не оглашались. Предполагается, что на выздоровление звезды уйдет немало времени. Создатели картины "Убийцы цветочной луны" надеются, что травма актера не заставит их приостановить работу. Дело в том, что основные сцены с Робертом Де Ниро уже были сняты — в запасе еще есть достаточно времени. В будущем мужчине может потребоваться принять участие в паре эпизодов фильма.

Напомним, Роберт Де Ниро подал в суд на экс-избранницу. Актер объявил, что бывшая возлюбленная требует у него деньги на детей, а сама тратит их на ювелирные украшения и дорогую одежду. Адвокат отметил, что из-за финансовых нужд женщины артист подвергает себя опасности, так как ему приходится очень много работать в преклонном возрасте.