Виктор Добронравов: Чувства придурков и идиотов стали такими ранимыми

Недавно Константин Богомолов спровоцировал настоящий ураган в соцсетях. Деятель театра и кино опубликовал манифест, в котором заявил, что люди на Западе утратили право на выражение тех чувств, которые не совпадают с мнением большинства. Богомолов считает, что эта тенденция тянет Европу на дно. Константин назвал происходящее этическим рейхом, основанным на постулатах новой этики.
Актер Виктор Добронравов в целом поддерживает позицию Константина Богомолова. Артист называет себя ретроградом. Нынешний диктат толерантности Виктор считает оболваниванием и сумасшествием.
Артист не понимает стремления западных киноделов в обязательном порядке впихнуть в каждый фильм представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, чернокожего или иного представителя меньшинств. Новые законы индустрии и их авторов Добронравов хотел бы послать подальше.
Виктор язвительно заметил, что скорее всего этим своим заявлением уже кого-то оскорбил. "И чувства верующих, и чувства неверующих, и чувства придурков и идиотов стали такими ранимыми", - рассудил актер. Добронравов считает, что обижаться сегодня выгодно.
Актер отметил, что некоторые "европейские ценности" не находят отклика в его душе. Своих детей Виктор Добронравов воспитывает так, как живет сам.
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