Словно кость в горле: Елизавету II настиг новый удар

Netflix снимает пятый сезон сериала "Корона". В Букингемском дворце с ужасом ждут новых эпизодов.



Не успела Елизавета II отойти от скандальных откровений принца Гарри и Меган Маркл, как ее настиг новый удар – создатели сериала "Корона" не унимаются и готовятся к съемкам пятого сезона. Лента, напоминающая всему миру о событиях, которые во дворце старательно пытаются забыть, монарху словно кость в горле.

Елизавета II потратила много сил и денег, чтобы обелить подпорченную репутацию августейшего дома. "Корона" разом перечеркивает многолетние труды королевских экспертов, биографов, публицистов, которые выстраивали в своих трудах идеальный образ британской монархии. В ноябре 2020 года Министерство культуры Великобритании даже сделало официальное обращение к стриминговому сервису Netflix. Ведомство требовало добавить в титры эпизодов приписку о том, что сюжет "Короны" – художественный вымысел. Тогда создатели теленовеллы ответили отказом, заявив, что никогда не претендовали на документальность.

Съемки пятого сезона сериала "Корона" стартуют в июле текущего года. Уже готов сценарий и подобраны актеры. В этой части телепроекта Елизавету II сыграет актриса Имельда Стонтон, которую многие знают как Долорес Амбридж из фильмов о Гарри Поттере. Продюсером "Короны" пришлось долго уговаривать Стонтон принять участие в сериале. 65-летняя британка боялась играть монарха ведь на ее плечи в итоге ляжет большая ответственность.

Герцога Эдинбургского, мужа королевы принца Филиппа, воплотит на экране Джонатан Прайс. Сестру монарха, принцессу Маргарет, в пятом сезоне отдали актрисе Лесли Мэнвилл. В новой части сериала "Корона" появится звезда фильма "Великий Гэтсби" Элизабет Дебики. 30-летняя австралийка сыграет Леди Ди. Роль принца Чарльза доверили Доминику Уэсту.

Действия пятого сезона сериала "Корона" прольют свет на период с 1990 по 2003 годы. Известно, что королевская семья в то время пережила ряд драматических событий, которые оставили неизгладимый след на ее репутации. Проект расскажет о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы, также о страшной аварии, которая оборвала жизнь последней. Затронут телевизионщики личные проблемы отпрысков монарха – Анны и Эндрю, смерть Маргарет и годовщину свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа.

Пятый сезон "Короны" зрители увидят не раньше 2022 года. Уже известно, что создатели проекта планируют снимать и шестую часть картины. По слухам, эти эпизоды покажут события 2004-2015 годов. Поклонники надеются, что в шестом сезоне найдется место для истории любви принца Гарри и Меган Маркл. Между тем сценарист картины Питер Морган ранее говорил, что вплетать герцогов Сассекских в сюжет не будет, так как они "находятся в середине пути".