"Дыра в душе, которую не заштопаешь": Волкова взвыла от одиночества

Популярная актриса хотела бы вновь выйти замуж. 46-летней Екатерине Волковой сложно быть одной.

Знаменитость призналась, что очень часто испытывает желание опереться на сильное плечо. Екатерине Волковой хочется, чтобы ее жалели, любили, обнимали и баловали. Звезда сериалов готова взвыть каждый раз, когда приходится делать "мужскую" работу по дому.

Звезда постоянно получает письма от незнакомцев, предлагающих дружбу или романтические взаимоотношения. Между тем знакомиться через Интернет Екатерина боится. Волкова считает, что сегодня найти человека, который был бы по душе – задача нереальная.

Порой актриса вспоминает слова подруги, дескать, настоящее счастье никогда не пройдет мимо, его надо научиться ждать. Волкова же считает, что, ожидая настоящих чувств, можно принять желаемое за действительное и сделать ошибку.

"А может и не нужно ждать – нанять рабочих, строителеи?, заплатить им деньги, они все починят, кроме дыры в душе, которую уже никогда не заштопаешь, а может и нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась размышлениями звезда экрана. Впрочем, актриса не исключает, что где-нибудь за поворотом ее ожидает человек, предназначенный ей судьбой.

Напомним, Екатерина Волкова дважды ходила под венец. Впервые знаменитость побывала в ЗАГСе в 18 лет. От этих отношений у звезды есть дочь Валерия. Вторым мужем актрисы был писатель Эдуард Лимонов. Волкова родила литературному деятелю сына Богдана и дочь Александру. В 2008-м и этот брак Екатерины потерпел крах.