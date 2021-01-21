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Сериалы

"Пришел, просил прощения": звезда "Холопа" об итогах обнародования конфликта с коллегой

Ольга Дибцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса кино и сериалов рассказала, чем для нее закончилась история с травлей на площадке. Перед Ольгой Дибцевой извинились после того, как ситуация вышла в публичную плоскость.
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В свежем интервью звезда фильма "Холоп" и сериала "Мылодрама" сообщила, что актер, который позволял себе недопустимые шутки в ее адрес, в итоге извинился. "Пришел ко мне и искренне попросил прощения: "Оля, я не знал, что это настолько для тебя больно. Я думал, что мы шутим", - сообщила Дибцева.

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Артистка отметила, что была в какой-то степени ответственна за случившееся. Ольга считает, что должна была сразу сказать о дискомфорте, выразить недовольство. Дибцева считает, что терпеть не стоило, надо было защищать личные границы. Звезда кино и сериалов подчеркнула, что коллега очень некрасиво вел себя по отношению к ней – остроты были уничижительные, затрагивающие сексуальные темы.

Ольга Дибцева смогла простить обидчика. Артисты помирились. Уладить конфликт удалось цивилизованно.

Напомним, в сентябре 2020 года Ольга Дибцева опубликовала пост в соцсетях, в котором обвинила коллегу по цеху в недопустимом поведении. Имя артиста, Дибцева называть отказалась.

"Унижал, передразнивал, позволял себе самые скабрезные и пошлые шутки, которые вам и не снились. Говорил всем под видом юмора, о том, что, если у меня "сиськи", то я ничего не понимаю, сниматься не могу, все долго из-за меня и тд…" – рассказала звезда фильма "Холоп". По словам Дибцевой, в итоге у нее сдали нервы, она устроила скандал прямо на площадке.

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Автор: 21 января 2021, 16:20 Источник: WMJ.ru ✓ Надежный источник

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