Вдову звезды сериалов "Глухарь" и "Метод" неравнодушные избавили от миллионного долга

Актер Дмитрий Гусев умер в середине января. Знаменитости было всего 45 лет. Звезда сериала "Глухарь" скончалась за рулем припаркованного авто. Экспертиза установила, что Гусев ушел из-за проблем с сердцем.
У Дмитрия осталась семья и крупный долг по ипотеке. Ситуация осложнялась тем, что супруга звезды кино и сериалов Светлана не имела постоянного дохода.
Олег Леушин – директор театра на Юго-Западе поведал, что проблему близких Дмитрия Гусева удалось разрешить. По его словам, Светлане помогли избавиться от обязательств перед банком. Коллеги Дмитрия по театру, друзья и просто неравнодушные граждане закрыли почти миллионный долг.
Вдове звезды сериалов помогают найти работу. Уже сегодня у Светланы несколько неплохих предложений. Кроме того, жене Гусева содействуют с ремонтом.
Олег Леушин подчеркнул, что Дмитрий Гусев отдал театру на Юго-Западе 20 лет. Олег и Дмитрий не были близкими друзьями, между тем тесно общались по рабочим вопросам.
Руководитель театра подчеркнул, что актер"Глухаря" до трагедии на здоровье не жаловался. Леушин считает, что проблемы с сердцем у его коллеги обострились на фоне стресса. Из-за пандемии коронавирусной инфекции артист лишился значительной части дохода, поэтому очень переживал.
Как выяснилось, проблемы со здоровьем у Дмитрия Гусева выявили еще десять лет назад. Тогда артист чувствовал недомогание и даже терял сознание. Дело было в слабых сосудах. Звезда "Глухаря" проходила лечение.
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