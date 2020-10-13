Перестала скрывать: поседевшая Нелли Уварова вышла в свет

Актриса появилась на мероприятии с мужем, актером Александром Гришиным, дочерью Ией и сыном Игнатием. Знаменитое семейство познакомилось с новыми экспонатами, поучаствовало в интерактивном квесте и понаблюдало за танцем роботов.
40-летняя Нелли Уварова в последнее время предпочитает короткие стрижки. Ранее для съемок в сериале "Закрытый сезон" артистка побрилась налысо. Такие кардинальные перемены во внешнем виде встревожили фанатов. Появились слухи, что знаменитость больна. К счастью, сплетни не подтвердились – артистка избавилась от волос ради роли.
Судя по всему, прекращать эксперименты с прической Уварова не собирается. Как заметили посетители автомузея, Нелли перестала закрашивать седину. Интересно, что с серебристым оттенком в волосах звезда сериала "Не родись красивой" не кажется старше.
Как писали "Дни.ру", на съемках сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова столкнулась с предвзятым к себе отношением. Негатив исходил от одного из режиссеров сериала Дарьи Полторацкой. Дарья затаила обиду на Нелли еще во времена учебы во ВГИКе. Знаменитости учились на разных факультетах, но в один период.
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