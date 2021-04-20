Особенному сыну звезды сериала "След" требуется срочная помощь

Звезда сериала "След" попросила помощи. Евгений Кулаков обратился к благотворителям.



В ноябре 2020 года сын звезды сериала "След" перенес операцию. Врачи сделали все возможное, чтобы поставить ребенка актера Евгения Кулакова на ноги. Сегодня 17-летний Илья учится ходить с тростью. К сожалению, совсем отказаться от инвалидного кресла у парня пока не получается.

Перед Евгением Кулаковым и его с супругой Ольгой Бужор возникла новая трудность – сын пары вырос и уже не помещается в коляску. Средств на покупку новой у актера нет.

Семейство обратилось в фонд "АиФ. Доброе Сердце". Организация откроет сбор для чада Евгения. Актер сериала "След" надеется, что небезразличные люди соберут необходимую сумму.

Кулаков отметил, что собирать средства через фонд – неопасно. Благотворители с особой тщательностью проверили медицинские документы Ильи, удостоверились в том, что помощь ему действительно необходима.

Напомним, у ребенка Евгения Кулакова ДЦП и аутизм. Актер и его супруга прикладывают много усилий, чтобы сделать жизнь наследника качественнее. Евгений и Ольга часто говорят о трудностях, которые преследуют родителей ребятишек с особенностями развития.

Кулаков и его избранница также воспитывают дочь – трехлетнюю Нику. Девочка обожает старшего братика.