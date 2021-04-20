"Очень повезло": Садальский раскрыл глаза на Карпович

По словам Садальского, чаще всего человека оценивают по внешнему виду, обращают внимание только на его красоту. Между тем важно замечать внутреннее устройство личности. Душа – важнее всего, считает артист.
Мало кто знает, заметил Станислав Садальский, что актриса сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович благожелательная, отзывчивая, дружелюбная и тактичная девушка. Ко всему прочему Мирослава обладает невероятной силой духа. Садальский подчеркнул, что именно эти черты он ценит в представительницах прекрасного пола.
"Кому-то очень повезло", – рассудил актер в личном "Инстаграм", имея в виду парня Карпович.
Единственное, что пока не выяснил Станислав о Мирославе – это ее способности в готовке. Артист считает, что идеальная женщина обязана иметь кулинарный талант.
В комментариях к публикации Мирослава Карпович поблагодарила старшего товарища за поддержку. "Станислав Юрьевич, спасибо Вам всегда🤝 🕊✨Обняла!" – написала "папина дочка".
Отметим, в Сети уже почти год обсуждают роман Мирославы Карпович со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Ходят слухи, что актер был женат, когда сошелся с Мирославой. Карпович эти домыслы отрицает.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Одна с тремя малышами
Почему бы и нет
Религия и вера.
Смена религии
Надо ли пороть детей?
Кто из Занзибара?
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Как из железа получить золото???