Прилучный сбежал с детьми из Москвы

Пока актриса наслаждается отпуском на Мальдивах, ее экс-супруг не отстает. Павел Прилучный с сыном и дочерью отправились в Сочи. Они уже искупались в горячем источнике и насладились прекрасными морскими пейзажами.
Фотоотчет звезда сериала "Мажор" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Такое внимательное отношение к отпрыскам вызвало у подписчиков актера восхищение. Многие отметили, что Павел Прилучный – прекрасный родитель.
"Паша, вы просто супер папа!", "Вы любящий, заботливый папа", "Павел молодец", – расхвалили звездного отца в комментариях фолловеры. Поклонники пожелали семье прекрасного отдыха и незабываемых впечатлений.
Отметим, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом прошлого года. Расставание актеров было скандальным. Артистка обвиняла мужа в изменах и рукоприкладстве.
Агата Муцениеце очень тяжело переживала разрыв с избранником. После расставания звезд стало известно, что Павел Прилучный закрутил роман с коллегой Мирославой Карпович. Но актер публично не комментирует свои отношения со звездой "Папиных дочек", хотя пару уже много раз видели вместе. Недавно же появились слухи, что Павел Прилучный охладел к новой возлюбленной.
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