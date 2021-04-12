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Шоу-бизнес
Прилучный сбежал с детьми из Москвы

Прилучный сбежал с детьми из Москвы

Павел Прилучный решил последовать примеру своей бывшей жены Агаты Муцениеце и отправился на отдых. Правда, в отличие от артистки, он взял с собой наследников.
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Пока актриса наслаждается отпуском на Мальдивах, ее экс-супруг не отстает. Павел Прилучный с сыном и дочерью отправились в Сочи. Они уже искупались в горячем источнике и насладились прекрасными морскими пейзажами.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Фотоотчет звезда сериала "Мажор" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Такое внимательное отношение к отпрыскам вызвало у подписчиков актера восхищение. Многие отметили, что Павел Прилучный – прекрасный родитель.

"Паша, вы просто супер папа!", "Вы любящий, заботливый папа", "Павел молодец", – расхвалили звездного отца в комментариях фолловеры. Поклонники пожелали семье прекрасного отдыха и незабываемых впечатлений.

Отметим, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом прошлого года. Расставание актеров было скандальным. Артистка обвиняла мужа в изменах и рукоприкладстве.

Агата Муцениеце очень тяжело переживала разрыв с избранником. После расставания звезд стало известно, что Павел Прилучный закрутил роман с коллегой Мирославой Карпович. Но актер публично не комментирует свои отношения со звездой "Папиных дочек", хотя пару уже много раз видели вместе. Недавно же появились слухи, что Павел Прилучный охладел к новой возлюбленной.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 20:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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