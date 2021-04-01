"Нога подвинулась – радуюсь": актер Виктор Бычков выхаживает слегшую после инсульта жену

5 апреля на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала "Жуки". В новой части к роли священнослужителя вернулся актер Виктор Бычков. Съемки свежих эпизодов совпали с разгаром пандемии. На площадке все соблюдали масочный режим. Бычков очень боялся подцепить коронавирус. Тревожился Виктор не за себя, а за супругу Полину, которая перенесла инсульт. Звезда сериала "Жуки" не хотела заразить избранницу.
Бычков души не чает в избраннице. Полина, как заметил артист, восхищает талантом, терпением и любовью к жизни. После удара супруга знаменитости слегла. Виктор помогает жене восстановить здоровье. Актер возит прикованную к инвалидной коляске любимую по врачам, в бассейн. Звезда сериала "Жуки" рада даже небольшим победам Полины на пути к полноценной жизни.
"У Полины нога подвинулась — радуюсь, рука не сжалась сильно — радуюсь, стоит долго — радуюсь", – поделился актер.
Избранница рядом с Бычковым уже 20 лет. Раньше Полина постоянно сопровождала Виктора на съемках. По понятным причинам с некоторых пор эта практика прекратилась.
На съемочную площадку сериала "Жуки" артист привозил сына Добрыню. Отпрыск актера в кадр не попал, только наблюдал за работой. Виктор не считает правильным протежировать близких людей. Сам он в юные годы стал жертвой большой несправедливости. В десять лет Бычкова позвали на съемки в "Ленфильм", однако в последний момент дали от ворот поворот. Оказалось, что актер Кирилл Лавров привез на киностудию своего сына, которому и отдали место Виктора Бычкова. Напомним, у знаменитости трое детей. Добрыня – самый младший в семье. Также у Виктора есть сын Федор и дочь Арсения.
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