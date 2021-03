Невероятных размеров: из тела Шэрон Стоун вытащили гигантские опухоли

В теле артистки выросли огромные опухоли. Шэрон Стоун несколько раз оказывалась на хирургическом столе.

Голливудская дива более 20 лет назад перенесла сложную операцию по удалению новообразований. По словам Шэрон Стоун, из ее груди вытащили "гигантские" опухоли, которые, к счастью, оказались доброкачественными. Образования были невероятных размеров, больше, чем сам бюст.

В 2001 году знаменитость решилась на реконструкцию груди, которая после хирургического вмешательства потеряла привлекательность. Очнувшись от наркоза, Стоун обнаружила, что ей вставили слишком большие импланты. Артистка договаривалась с врачами о вставках меньшего объема.

Когда Шэрон Стоун начала предъявлять хирургу претензии, тот удивился. Доктор заявил, что большая грудь лучше соотносится с размером ее бедер.

"Он поменял мое тело без моего знания и согласия", - рассказала Шэрон в мемуарах The Beauty of Living Twice.

Отметим, что в том же году Шэрон Стоун перенесла инсульт и провела в коме девять дней. Звезда долго восстанавливала здоровье после удара. Артистке вставили в мозг 22 спирали из платины, которые призваны стабилизировать состояние ее артерий.

В 2018 году, в интервью накануне выхода нового сериала с участием актрисы "Мозаика", Шэрон Стоун поведала, что из-за инсульта продюсеры боялись приглашать ее на роли. Киношники опасались, что перенесенный недуг отразился на когнитивных способностях знаменитости. Актриса, впрочем, не скрывает, что после удара вела себя немного странно.