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Сериалы
Не могла выбраться из-под туши жирного деда: звезду сериала "Школа" накачали наркотиками и изнасиловали

Не могла выбраться из-под туши жирного деда: звезду сериала "Школа" накачали наркотиками и изнасиловали

Лиза Василенко раскрыла секрет, который долго хранила даже от близких. Актриса пережила настоящий ужас.
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Блогер и звезда украинского сериала "Школа" рассказала, что была изнасилована. По словам 22-летней Лизы Василенко, кошмарный эпизод произошел на праздновании дня рождения.

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Актриса приехала поздравить знакомую. Все выпивали. Василенко считает, что в спиртное ей подмешали снотворное или запрещенные вещества. Некоторое время Лиза была без сознания.

События того вечера звезда восстанавливала в памяти по рассказам гостей. У самой Василенко в голове нет ясной картинки произошедшего. "Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** жирный дед", – поделилась Лиза в свежем интервью.

По словам артистки, насильник, как ей показалось, был в состоянии наркотического опьянения. Он не закончил начатое. Хрупкая девушка не могла выбраться из-под огромной туши незнакомца.

Перепуганная Лиза Василенко начала рыдать и громко кричать. Мужчина поднялся, схватил телефон Лизы и швырнул прочь. Гаджет разлетелся на куски.

Полуголая звезда сериала "Школа" выбежала на улицу. Актриса не могла прийти в себя от шока. Она решила, что ее жизнь кончилась.

На помощь Лизе Василенко пришел таксист. Водитель посадил девушку в машину и повез по адресу, который она назвала. Артистка призналась, что с недоверием отнеслась к мужчине, оказавшему ей содействие. Лиза думала, что таксист тоже начнет ее насиловать, потом убьет и закопает где-нибудь. К счастью, у этого мужчины были только хорошие намерения.

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Фото: Frank May / picture alliance / www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 17:15 Источник: Ютуб-каналу "Пушка" ✓ Надежный источник
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