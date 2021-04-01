Не могла выбраться из-под туши жирного деда: звезду сериала "Школа" накачали наркотиками и изнасиловали

Блогер и звезда украинского сериала "Школа" рассказала, что была изнасилована. По словам 22-летней Лизы Василенко, кошмарный эпизод произошел на праздновании дня рождения.
Актриса приехала поздравить знакомую. Все выпивали. Василенко считает, что в спиртное ей подмешали снотворное или запрещенные вещества. Некоторое время Лиза была без сознания.
События того вечера звезда восстанавливала в памяти по рассказам гостей. У самой Василенко в голове нет ясной картинки произошедшего. "Начало — я сижу, пью. Конец — меня **** жирный дед", – поделилась Лиза в свежем интервью.
По словам артистки, насильник, как ей показалось, был в состоянии наркотического опьянения. Он не закончил начатое. Хрупкая девушка не могла выбраться из-под огромной туши незнакомца.
Перепуганная Лиза Василенко начала рыдать и громко кричать. Мужчина поднялся, схватил телефон Лизы и швырнул прочь. Гаджет разлетелся на куски.
Полуголая звезда сериала "Школа" выбежала на улицу. Актриса не могла прийти в себя от шока. Она решила, что ее жизнь кончилась.
На помощь Лизе Василенко пришел таксист. Водитель посадил девушку в машину и повез по адресу, который она назвала. Артистка призналась, что с недоверием отнеслась к мужчине, оказавшему ей содействие. Лиза думала, что таксист тоже начнет ее насиловать, потом убьет и закопает где-нибудь. К счастью, у этого мужчины были только хорошие намерения.
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