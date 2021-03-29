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Сериалы
Известный режиссер отбивается от обвинений в педофилии из-за экс-жены и приемной дочери

Известный режиссер отбивается от обвинений в педофилии из-за экс-жены и приемной дочери

Вуди Аллен в эпицентре скандала. Мини-сериал "Аллен против Фэрроу" напомнил об истории с домогательством и педофилией.
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Американский режиссер Вуди Аллен ответил на обвинения бывшей жены актрисы Мии Фэрроу. Артистка утверждает, что кинодеятель изнасиловал их приемную дочь Дилан, которой на момент происшествия было семь лет.

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Аллен опроверг факт домогательства к ребенку. По мнению режиссера, в этих обвинениях нет и капли логики. Вуди подчеркнул, что за 57 лет жизни до скандала, он ни разу не был уличен в чем-то преступном. Кинематографист считает заявления Фэрроу глупыми, абсурдными и не стоящими внимания следствия. Аллен также отметил, что претензии бывшей жены сказались на его репутации и карьере.

Вуди Аллен настаивает на своей невиновности. "Ничего, что я делал с Дилан в своей жизни, не может быть интерпретировано таким образом", – отбивается режиссер.

Кинодеятель отметил, что его приемная дочь Дилан была прекрасным ребенком. Наследницу режиссер не считает лгуньей. Аллен уверен, что девушка искренне верит во вранье, которое транслирует. Отметим, что это интервью с режиссером записано летом 2020 года, однако резонансным стало только сейчас, после выхода сериала "Аллен против Фэрроу".

Напомним, в середине февраля на HBO вышел документальный сериал "Аллен против Фэрроу". В нем Дилан Фэрроу вновь рассказала о насилии со стороны приемного отца. Отметим, что картина представляет лишь точку зрения обвинителей кинематографиста. Создатели сериала с позиции Вуди Аллена историю не рассматривали. Отметим, впервые Миа Фэрроу обвинила режиссера в домогательстве и насилии в 1992 году. С тех пор ситуация так и не прояснилась.

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Фото: imago stock people/ www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 17:12 Источник: Variety ✓ Надежный источник
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