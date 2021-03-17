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Сериалы
"Я не хотела терять невинность": несовершеннолетнюю звезду изнасиловал коллега по проекту Disney

"Я не хотела терять невинность": несовершеннолетнюю звезду изнасиловал коллега по проекту Disney

Американская актриса и певица Деми Ловато призналась, что потеряла девственность в результате изнасилования. В момент происшествия артистка была несовершеннолетней. По словам Ловато, обидчика она знала очень хорошо – они вместе работали в одном из проектов Disney Channel.
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Ловато начала сниматься довольно рано – в семилетнем возрасте. Она исполнила роль Анжелы в нескольких сезонах сериала "Барни и друзья". В 2008 году 16-летняя Деми снялась в диснеевской ленте "Рок в летнем лагере". Лента сделала юную актрису кумиром американских подростков. Через год Ловато получила центральную роль в новом сериале для детей от Disney "Дайте Санни шанс" и в фильме той же студии. В 2010-м на экраны вышел сиквел картины "Рок в летнем лагере".

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В рамках документального сериала "Деми Ловато: танцы с дьяволом" актриса вспомнила, что в период сотрудничества с Disney была изнасилована коллегой по съемкам. Кошмарный эпизод, по словам Деми, произошел в конце нулевых.

"Мы были знакомы и работали вместе. Я просила этого не делать, не хотела терять невинность таким образом. Но ему было все равно", - поведала актриса.

Имя обидчика Деми не назвала. Не рассказала знаменитость место и точную дату происшествия.

В произошедшем знаменитость винила только себя. Спустя пару месяцев после случившегося Ловато позвонила обидчику, но от разговора ей стало только хуже. Артистка отметила, что человек, причинивший ей немало страданий, не понес никакой ответственности. Он продолжил работать как ни в чем не бывало, постоянно встречаясь с Ловато на площадке.

По словам артистки, в то время менеджеры Disney требовали от своих звезд имиджа невинности и чистоты. Деми и другие несовершеннолетние звезды канала публично заявляли, что сохранят девственность до брака. Ловато призналась, что испытывала сильнейший стресс из-за происходящего. Эпизод с изнасилованием и давление руководства студии способствовали развитию у нее психического расстройства, наркотической и алкогольной зависимостей.

Деми Ловато не скрывает, что в 2018-м вновь стала жертвой сексуального насилия. Над переборщившей с запрещенными веществами звездой надругался наркоторговец. После полового акта мужчина бросил артистку умирать от передозировки.

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Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 13:51 Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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