"Я не хотела терять невинность": несовершеннолетнюю звезду изнасиловал коллега по проекту Disney

Американская актриса и певица Деми Ловато призналась, что потеряла девственность в результате изнасилования. В момент происшествия артистка была несовершеннолетней. По словам Ловато, обидчика она знала очень хорошо – они вместе работали в одном из проектов Disney Channel.

прочитано 506 раз