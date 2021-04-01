"Обнаружила его с выпученными глазами и с красным лицом": не дышащий сын до смерти перепугал Куликову

Единственному сыну звезды сериала "Склифосовский" Ивану уже девять лет. Наследник Марии Куликовой успешно учится в школе, занимается теннисом и иногда рассуждает, чтобы он сделал на должности президента России. "Ванек много чем недоволен", – делится артистка. У парня даже есть игра: он сочиняет забавные и трогательные законы, призванные защитить животных и детей.
О карьере в кино Иван пока не задумывался. Однажды он работал в массовке, правда, на съемки пришел из-за девочки, которая ему очень нравилась. На площадке отпрыск Куликовой чувствует себя как рыба в воде.
Когда Ваня впервые попал на съемки, ему выделили место у режиссерского монитора. Парню приказали – не дыши, сиди тихо. Просьбу ребенок воспринял буквально. После команды "Стоп, снято!" Мария подошла к отпрыску и увидела жуткую картину, которая до смерти ее напугала. "Я обнаружила его с выпученными глазами и с красным лицом", – вспомнила Мария Куликова. Тогда звезда "Склифосовского" обрадовалась, что сцена была короткой, в противном случае Иван мог пострадать.
Мария Куликова подчеркнула, что за сына краснеть ей не приходится. Ее не приглашают в школу, учителя не жалуются на поведение мальчика. Иван умеет себя вести во время съемочного процесса, тихо сидит в театре. У отпрыска актрисы есть задатки режиссера и оператора. Дома он снимает небольшие фильмы. Главные роли в них исполняют человечки из конструктора, либо заглянувшие в гости друзья. Иван часто встречается с папой – актером Денисом Матросовым, который, как оказалось, живет по соседству.
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