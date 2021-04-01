"У меня даже нет шанса": на Первом канале отказываются видеть Куликову

Актриса получила роль в западном проекте. Мария Куликова прошла кастинг в фильм режиссера Вадима Перельмана, который, к слову, трижды номинировался на "Оскар".
По словам артистки, работа у Перельмана – большая творческая удача. Отправляя самопробы в Канаду, именно там живет кинодеятель, Куликова особо не надеялась на успех. Получив утверждение, она ненадолго впала в состояние шока.
Марию мучили сомнения и тревога. Знаменитости казалось, что вот-вот все сорвется. Куликова не могла поверить в реальность происходящего даже познакомившись с режиссером и продюсером картины.
Вадима Перельмана не смутило, что на родине Мария Куликова снимается в основном в теленовеллах. Актриса подошла по типажу, на ее творческую биографию никто не обратил внимания. Как заметила Мария, в России все обстоит иначе – существует какая-то странная система, не позволяющая артистам работать на разных телеканалах. Именно из-за этого у Куликовой много одноплановых ролей.
"Например, я не попадаю на пробы картин для Первого канала, у меня даже нет шанса", – пожаловалась Мария Куликова.
Напомним, Мария Куликова задействована во многих проектах телеканала "Россия 1". Не так давно свет увидел восьмой сезон сериала "Склифосовский". В ленте актриса играет нейрохирурга в отделении неотложной хирургии Марину Нарочинскую. Партнером знаменитости выступает актер Максим Аверин.
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