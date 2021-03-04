Забеременела: Софья Эрнст раскрыла пикантную деталь

В московском кинотеатре "Пионер" состоялась премьера сериала "Угрюм-река". Среди гостей вечера была актриса Софья Эрнст. В теленовелле супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста сыграла дворянку Нину Куприянову.

Говоря о съемках "Угрюм-реки" Эрнст раскрыла пикантный момент. Актриса забеременела во время съемок. Софья работала в кадре до седьмого месяца.

По словам актрисы, режиссер картины Юрий Мороз поставил перед творческим коллективом четкую задачу – сделать современную ленту с множеством сюжетных поворотов. Героиня Нина Куприянова, как заметила Софья Эрнст, привязана к своему отцу. Со временем персонаж становится все более похож на родителя.

Напомним, сериал "Угрюм-река" стартует на Первом канале 9 марта. Литературной основой картины стало одноименное произведение Вячеслава Шишкова. Действия ленты развиваются в конце 19 века. Теленовелла будет состоять из 16 серий.

Напомним, Софья Эрнст стала женой Константина Эрнста в 2017 году. Между тем роман актрисы и медиаменеджера начался за три года до этого. У пары трое совместных отпрысков – четырехлетняя Эрика, трехлетняя Кира, а также сын, родившийся в 2020 году.