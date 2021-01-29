Известного актера гонят отовсюду взашей после грязного садомазохистского скандала

Артиста вычеркнули из проекта "Предложение" – это сериал о создании популярной во всем мире картины "Крестный отец". Арми Хаммер должен был сыграть продюсера Альберта С. Радди, который был одним из авторов гангстерской драмы.
Сериал, в котором должен был сниматься Арми, представит сервис Paramount+. Лента будет состоять из десяти эпизодов. Пока представители Paramount+ отказываются от каких-либо комментариев по поводу Хаммера.
Поговаривают, что создатели "Предложения" отказались от Арми Хаммера из-за грязного скандала, в который угодил артист. Ранее экс-зазноба Арми рассказала журналистам о его необычных сексуальных пристрастиях. По словам девушки, знаменитость предпочитает садомазохистские развлечения. После встреч с Арми она возвращалась домой с повреждениями на теле. Однажды Хаммер пытался вырезать свое имя ножом на ее коже. Также стало известно, что артист употребляет запрещенные вещества.
Добавим ранее, в Сеть попала переписка Арми Хаммера. В тексте артист выражал желание съесть собеседника, предварительно выпив его кровь. Скриншоты беседы вызвали резонанс в обществе.
Из-за выплывших подробностей личной жизни актера уже погнали взашей из фильма "Shotgun Wedding". В картине Арми Хаммер должен был стать партнером Дженнифер Лопез. Между тем сам артист утверждает, что ушел из картины по собственному желанию. Дескать, съемки комедии будут проводиться в Доминиканской республике, а он не хочет надолго разлучаться с родными.
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