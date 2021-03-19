Отправившуюся учительствовать звезду сериалов избил родитель школьницы

Звезда сериала "Восьмидесятые" и "Гадалка" пострадала от рук папы ученицы. Евгения Захарова сняла побои и обратилась в полицию. Между тем директор школы, в которой артистка работает, требует от нее заявление на увольнение.

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