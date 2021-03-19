Отправившуюся учительствовать звезду сериалов избил родитель школьницы

Несколько лет назад Евгения Захарова оставила актерскую карьеру и вернулась из столицы на малую родину – в Краснодарский край. Теперь звезда сериала "Восьмидесятые" работает учителем в школе искусств.
По словам Евгении Захаровой, в ее классе есть проблемная ученица. 13 марта девочка в очередной раз съязвила преподавателю. Захарова оставила ребенка после урока и сделала замечание. Евгения обещала школьнице вызвать родителей для беседы.
Артистка отметила, что эта ученица разлагает дисциплину в классе, провоцирует одноклассников на плохое поведение, хамит. Девочка выкрасила волосы в красный цвет, после чего другие дети последовали ее примеру.
На замечание школьница ответила, что ей таким образом запрещают самовыражаться и выбежала из класса. Через минуту в дверях появился отец ученицы. Вид у мужчины был разъяренный. Евгения Захарова попыталась выстроить с родителем диалог, но тот слушать не хотел. "Он приблизился ко мне, уперся грудью и стал меня толкать", – поведала звезда сериала "Восьмидесятые".
Евгения испугалась и пригрозила мужчине полицией. В ответ она услышала угрозы и ненормативную лексику. Папа девочки еще раз толкнул учительницу, та ударилась спиной о рояль. Когда Захарова приказала мужчине выйти, тот принялся заламывать ей руки, толкнул в живот, повалил на пол. Перед уходом из его уст вновь прозвучали угрозы.
Актриса сняла побои и обратилась в полицию. Спустя время с ней связался директор школы и потребовал уволиться по собственному желанию. Евгения Захарова заявление пока не писала. Родители ребенка продолжают угрожать ей, требуют отказаться от претензий. Другие ученики встали на защиту Евгении Захаровой.
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