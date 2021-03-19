"Переспим, и сыграешь роль": известная российская актриса заговорила о домогательствах

По словам артистки, она и сама регулярно сталкивалась с такими проявлениями со стороны сильного пола. Знаменитость считает, что харассмент привычен для 90 процентов российских актрис – он был, есть и, скорее всего, никуда не денется еще очень долго. "Вряд ли кто-то в лоб тебе скажет: "Давай переспим, и сыграешь роль". Все происходит тоньше", – говорит Валерия Ланская.
Как отметила артистка, раньше это вообще было чем-то обычным, на это не обращали особого внимания. Да и женщины не очень-то боялись приставаний, а за многими актрисами и вовсе был определенный "шлейф" ролей, полученных сомнительным способом. Со временем все стало происходить более завуалированно.
Валерия Ланская добавила, что не понимает девушек, которые спустя огромное количество лет обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Звезда задается вопросом: почему молчали так долго? По мнению артистки, у них не было бы карьеры, они бы не сыграли те роли, которые их в итоге прославили.
Валерия Ланская отметила, что ей всю жизнь приходится пробиваться самостоятельно. Трудолюбием, усердием и отношением к профессии она год за годом пытается доказать, что достойна того, что имеет.
"Хотя, если бы я проще относилась к каким-то вещам, думаю, добилась бы большего", – говорит актриса.
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