Звезда фильма "Родные" схватила воровку в центре Москвы и добилась признания

Артистка следовала к метро, когда незнакомка вытащила из кармана ее куртки телефон. Катерина Беккер заметила действие прохожей. Она не растерялась и пошла в наступление.
Беккер потребовала у предполагаемой воровки объяснений. Сначала карманница все отрицала, утверждая, что подняла смартфон с земли. В итоге Катерине удалось добиться от незнакомки признания в краже. Артистка не позволила девушке уйти и позвонила полицию.
Подозреваемая была задержана сотрудниками правопорядка. В отделении выяснилось, что карманнице всего 14 лет. Она проживает в подмосковной Балашихе. Добавим, что эпизод произошел в центре Москвы накануне, 18 марта. Полицейские проводят проверку и уточняют детали случившегося.
Добавим, Катерина Беккер сыграла роль Сони в фильме "Родные" режиссера Ильи Аксенова. Премьера ленты состоялась в начале февраля. В картине также снялись Сергей Бурунов и Ирина Пегова. 23-летняя Беккер работала в сериале "Токсичная любовь" и других.
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