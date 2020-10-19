Чем занимается бросившая актерство звезда сериала "Граница. Таежный роман" Ольга Будина

В тот момент, когда карьера Ольги Будиной переживала необычайный подъем, в ее личной жизни кипели страсти. Супруг актрисы, бизнесмен Александр Наумов, был против ее актерской деятельности. Избранник был намного старше Ольги.
В 2004 году Будина родила супругу сына. Мальчика назвали Наум. Появление малыша не сплотило семью. У новорожденного были проблемы со здоровьем. Ольге требовалась поддержка, однако Александр, наоборот, отдалился.
"До меня он достаточно долго жил один, и видимо, сформировалась привычка", – говорила Ольга Будина.
Наумов жил отдельно от жены и ребенка. У супругов даже не было собственного дома. Артистка и новорожденный малыш были вынуждены ютиться в пансионате. Ко всему прочему, у Александра начались проблемы на работе. В итоге Ольга Будина сбежала от супруга с грудничком на руках.
На плечи артистки полностью легли заботы о больном ребенке. Сын Будиной 19 дней пробыл в реанимации. Врачи не могли поставить малышу диагноз. Потеряв веру в докторов, артистка обратилась к нетрадиционным методам лечения, которые дали положительный результат.
Артистка не раз говорила, что ее брак с бизнесменом был ошибкой. Александр Наумов никак не помогал сыну финансово. Сконцентрировавшись на судьбе единственного сына, Ольга Будина поняла, что больше не хочет публичности и съемок.
Звезда сериала "Граница. Таежный роман" занимаются благотворительностью. Актриса взяла шефство над детским домом в Угличе. Также Ольга Будина помогает многодетным семьям.
Ранее актриса планировала оформить опеку над мальчиком-сиротой. Ольга Будина привязалась к 14-летнему Саше Исмаилову. Артистка хотела помочь ребенку поступить в московский вуз и получить жилье от государства. Спустя время знаменитость поняла, что подросток относится к ней потребительски. Ольга много раз уличала Сашу во лжи. Будина испугалась, что сирота начнет дурно влиять на ее родного сына. Когда Исмаилов отказался поступать в академию МЧС, Будина ушла из его жизни.
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