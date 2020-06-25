Телеканал "Россия 1" объявил о показе сериала "Березка" с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

События ленты разворачиваются в середине 80-х. Картина рассказывает о судьбе трех девушек – Вари, Лены и Эдиты. Героини очень разные, их объединяет только одно – они танцовщицы коллектива "Березка".
Главные роли в картине исполнили Любовь Константинова, Ольга Бобкова, Алена Коломина. Худрука ансамбля "Березка" Надежду Светлову сыграла известная актриса Лидия Вележева. Народная артистка Нина Усатова в сериале появляется как костюмер коллектива Лариса.
По сюжету сериала "Березка" Надежде Светловой придется противостоять бюрократической машине в лице чиновника Минкульта Миронова. Роль слуги народа досталась актеру Марку Богатыреву. Поддерживает худрука танцевального коллектива в непростом деле близкий друг Анатолий, его сыграл Алексей Серебряков. Актер Михаил Ефремов в картине исполнил роль Геннадия Манькова, директора ансамбля.
Добавим, ансамбль выдающегося советского хореографа Надежды Надеждиной существует уже 70 лет. Коллектив знаменит не только в нашей стране, но и за рубежом. "Березка" не переставала существовать даже в самые трудные для страны времена. Во время холодной войны ансамбль продолжал гастролировать по миру и в лучшем свете представлять нашу культуру. Даже в лихие 90-е, оставшись без крыши над головой, "Березка" не сломалась и продолжила радовать поклонников.
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