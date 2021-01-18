На это раз будет трезвой: страдающая зависимостью и расстройством психики известная актриса раскроет неприятную правду

Американская актриса и певица выпустит документальный сериал о своей жизни. Деми Ловато раскроет неприятную правду о себе.

Голливудская дива анонсировала документальный сериал. Деми Ловато собирается честно рассказать о проблемах с психикой, алкоголем и наркотиками. Артистка впервые прокомментирует передозировку, которая случилась с ней несколько лет назад.

Проект будет носить название "Танцы с дьяволом". Ловато планирует выпускать сериал на собственном ютуб-канале.

Напомним, в 2017 году об артистке уже делали документальный фильм. Он носил название "Оставайся сильной". После выхода картины Деми Ловато призналась, что не была честна со зрителями. Во время съемок в документальной ленте она употребляла кокаин. Ловато уже обещала, что в новом сериале она будет трезвой правдивой.

Напомним, у актрисы с юных лет наблюдались проблемы с психикой. В школьные годы Деми травили из-за лишнего веса, на фоне этого у девочки развилось пищевое расстройство – булимия. Также будущая звезда резала себе руки острыми предметами. Спустя годы Ловато поставили неутешительный диагноз – биполярное расстройство.

Деми начала употреблять алкоголь и наркотики в раннем возрасте. К совершеннолетию у Ловато сформировалась стойкая зависимость. Артистка несколько раз проходила лечение в психиатрической и наркологической клиниках.

В 2018 году американская знаменитость была госпитализирована с передозировкой. Актриса употребила рецептурные лекарства с высоким содержанием опиоидов. Сегодня артистка уверяет, что справилась с зависимостью.

Деми Ловато стала звездой еще в подростковом возрасте. В России девушку помнят как актрису сериала "Дайте Санни шанс" и фильма "Camp Rock: Музыкальные каникулы" от Disney. Ловато сделала успешную музыкальную карьеру. На счету девушки шесть сольных альбомов.