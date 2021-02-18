"Три инсульта и сердечный приступ": врачи поставили крест на полуживой актрисе-наркоманке

В январе 2021 года голливудская дива анонсировала шоу под названием "Танцы с дьяволом". 28-летняя Деми Ловато обещала рассказать общественности о многолетней борьбе с наркотической зависимостью и психическим расстройством.
В свежем промо-ролике Ловато рассказывает о передозировке, которая случилась с ней в 2018 году. Тогда Деми госпитализировали в тяжелом состоянии. В ее крови нашли следы опиоидов.
"У меня было три инсульта. У меня случился сердечный приступ", – рассказала американская знаменитость. По словам Ловато, врачи не верили, что она выкарабкается и буквально поставили на ней крест. "У тебя есть только пять-десять минут", – говорили медики знаменитости.
Деми Ловато сравнила свой путь с жизнью кошки. По словам артистки, она прожила уже восемь из девяти жизней.
После больницы артистку отправили в реабилитационную клинику для зависимых. Там Деми провела несколько месяцев.
Передозировка не прошла для звезды бесследно – ее мозг получил серьезные повреждения, пострадало зрение, теперь она не может водить машину. После перенесенных инсультов Ловато на какое-то время потеряла способность к чтению. У 28-летней девушки появились и другие проблемы со здоровьем. Напомним, еще в детстве у Деми Ловато диагностировали психический недуг – биполярное расстройство.
Документальный сериал "Танцы с дьяволом" снимает режиссер Майкл Д. Ратнер. Авторы картины опросили семью актрисы, ее друзей и коллег. В ленте появятся Кристина Агилера и Элтон Джон. Премьера сериала состоится 23 марта.
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